La lucha por el segundo ascenso a la Primera División tendrá un capítulo decisivo este domingo 30, con Cobreloa obligado a remontar ante San Marcos de Arica en el estadio Zorros del Desierto.

Los loínos saben que todo su año se juega en este duelo de vuelta, donde deberán imponer su localía y la presión de Calama para revertir la serie de la Liguilla de Ascenso.

Los Bravos del Morro llegan con la primera ventaja tras imponerse 2-1 en la ida, gracias a un cierre agónico donde encontraron el gol en los minutos finales. Ese triunfo les permite afrontar la revancha con confianza, aunque conscientes de que Calama es uno de los escenarios más complejos del fútbol chileno y que los de César Bravo, heridos, suelen elevar su rendimiento en la adversidad.

Los jugadores de San Marcos de Arica celebrando el triunfo ante los Loínos | FOTO: Andy Manzanares/Photosport

Este contexto se palpita un cruce vibrante: Cobreloa empujado por la necesidad de dar vuelta la llave y San Marcos intentando sostener su ventaja ante un rival que ha sido protagonista histórico en instancias de ascenso.

Cobreloa vs. San Marcos de Arica: ¿Cuándo y a qué hora?

El partido entre Cobreloa y San Marcos de Arica, válido por el duelo de vuelta de la Liguilla de Ascenso 2025, se disputará este domingo 30 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

¿Qué canal transmite el partido entre Cobreloa y San Marcos de Arica?

La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium y HBO Max vía streaming.