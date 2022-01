Cristian Garin (19 ATP) tuvo otro duro partido en la madrugada de esta miércoles (en Chile) en el Australian Open. El tenista nacional batalló ante Pedro Martínez (61 ATP) por parciales de 6-7(1), 7-6(4), 2-6, 6-2 y 6-2 para clasificar a tercera ronda del primer Grand Slam del año.

Luego del partido, Gago dialogó con ADN Deportes y comentó el desempeño que ha tenido durante el torneo en este inicio de la temporada, pues aseguró que le entrega una gran importancia a esta clase certámenes.

"Estoy muy contento de la forma que estoy luchando y en lo que estoy valorando jugar estos torneos. Ya son varios Grand Slams que vengo ganando partidos seguidos. He ido mejorando en todas las superficies y siendo competitivo en todas ellas, eso me deja tranquilo", dijo.

Por lo mismo, es que el número uno de nuestro país está claro que debe continuar mejorando, ya que la temporada 2021 no pudo jugar casi mucho por la situación que vivió en su hombro. Recordemos que tuvo que terminar antes su año tenístico por una lesión en aquella zona.

"Aún siento que tengo muchas cosas por mejorar y eso me motiva aún más, pero el hecho de partir el año así es muy positivo. Sumando bastantes partidos, que el año pasado no pude competir mucho, así que eso me da mucho ritmo y confianza. Ojalá seguir así", agregó.

Por último, enfatizó en lo que será su siguiente rival, quien es el francés Gael Monfils (20 ATP) y quien derrotó a Alexandre Bublik (37 ATP) por parciales de 6-1, 6-0 y 6-4.

"Ya jugué con él una vez, es un jugador de mucha clase y potencia. Mi mente está en descansar y recuperarme físicamente. Si estoy bien, puedo jugar de igual a igual con cualquiera y eso me deja muy tranquilo“, cerró el chileno.