Tomás Barrios se estrenó con una contundente victoria en la primera ronda de la qualy para el cuadro principal del Australian Open, en donde derrotó al francés Alexandre Müller por parciales de 6-3 y 7-5 en casi una hora y media de compromiso.

En el primer set, Tomás Barrios salió decidido a quedarse tempranamente con el partido, mostrando un agresivo juego de devolución. Con su saque, el chileno estuvo impecable, cediendo solo 5 puntos a lo largo del set.

No fue hasta el quinto game que Barrios pegó y fuerte, quebrándole el servicio al francés en la primera oportunidad que tuvo. Después, no tuvo más que mantener el suyo y volver a pegar con el saque de Müller en el noveno juego para quedarse con la primera manga por 6-3.

En el segundo parcial, tanto Barrios como Müller afirmaron el servicio y no se dieron ninguna chance de juego hasta que la cuenta estaba 6-5 a favor del chileno. Ahí, el francés debía sostener su servicio para no perder el compromiso, algo que no pudo hacer y Barrios aprovechó el segundo match point para abrocharlo por 7-5.

De esta manera, Tomás Barrios mostró un sólido nivel en su estreno en Australia y avanzó a la segunda ronda de la qualy para el cuadro principal del Australian Open, en donde deberá enfrentar al argentino Thiago Agustín Tirante.