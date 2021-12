Gary Medel confiesa que aún no piensa en volver a Universidad Católica

Gary Medel es uno de los ídolos de Universidad Católica. El defensor nacional además ha logrado concretar una extraordinaria carrera en el fútbol extranjero, que le ha permitido mantenerse en un alto nivel en los diversos equipos que le ha tocado defender su camiseta a lo largo de su carrera.

Sobre este punto el defensor nacional que disfruta por un buen pasar en el Bologna de Italia, dio a conocer mediante una entrevista en Instagram y conversando con Julio César Rodríguez, que aún no tiene en su mente volver a Chile para finalizar su carrera.

“Me gustaría seguir en Europa después de junio, uno o dos añitos. Ya me acostumbré en Italia, mis hijos están cómodos ahí. Como estaban jugando al principio, no pensé que Católica iba a salir campeón. Es muy importante un técnico, que sepa manejar al grupo”.

Pero no quedó todo ahí producto de que se abrió a conversar de otros temas. “Jugar con la selección es distinto a estar en equipo. He sido titular en ambos lados y me ha ido bien”, daba a conocer la motivación que le daba venir a jugar con la camiseta de la Selección Chilena.

Sobre esta misma línea, el defensor central expresó su opinión al respecto del duelo contra Argentina en Calama. “Conversaron con los más grandes y después lo hablamos con el grupo el ir a Calama. Todos dijeron que estaba perfecto, fue una decisión de grupo y el cuerpo técnico también quería”.

Además, el Pitbull expresó que hay una buena relación entre los jugadores habituales que son parte de los procesos de La Roja y la ANFP, donde si hay que tocar un punto especifico para analizar, se realiza entre todos.