Se cumple un año más de aquel histórico triunfo de Universidad Católica en territorio español. Es que el elenco cruzado realizó una gira por el continente europeo donde disputó un cuadrangular en el que participaron el club local Palma de Mallorca, el Barcelona y el Feyenoord de Holanda, junto con la presencia de la franja.

Es que un 18 de agosto, pero del año 1984, el elenco precordillerano se impuso en la gran final de la competencia frente al Barcelona en uno de los triunfos históricos que tiene el club de Universidad Católica, derrotando al elenco de Cataluña se impuso por tres a dos en el marcador.

Las anotaciones de aquel encuentro llegaron mediante de Osvaldo ‘Arica’ Hurtado y un doblete de Jorge Aravena, con quien durante este jueves conversamos de manera exclusiva con Bolavip y en la cual recordó con mucha emoción aquel enfrentamiento y título conseguido.

“Si efectivamente. Fue un partido lindo. Nosotros llegamos a Palma de Mallorca, era un cuadrangular en la que jugaba el Barcelona, Palma de Mallorca que era el local, El Feyenoord de Holanda y nosotros. Palma de Mallorca hizo el sorteo y nos tocó con ellos, pensando en que nos iban a pasar por arriba”.

En esta misma línea, agregó que “Jugamos el primer partido y les ganamos bien, y después jugamos dos o tres días la final con el Barca. Y también ganamos, tres a dos, yo anoté dos goles ahí y Osvaldo ‘Arica’ Hurtado anotó el otro en un partido muy lindo y una copa que ganamos que todavía está en las vitrinas de la Universidad Católica que es enorme”.

Sin embargo, es un triunfo tan importante para el club y para los jugadores de ese entonces, donde señaló que “Claro que sí, ¿cómo no? Es decir, no todos los días se le gana al Barcelona y más aun jugando en España, y casi que de local porque Palma de Mallorca está al lado de Barcelona”.

Además, contempló que “Claro, en el fondo no solo en ese partido, sino que la gira completa que hicimos por España que fue muy buena. Evidentemente marcó mi carrera porque ya como bien dices tú, al siguiente año me fui a jugar al Valladolid”.

Finalmente, recordó que a pesar de sus deseos de partir a Europa y donde terminó jugando en el Real Valladolid, fue que no podía salir de Universidad Católica. “Si, no si había otras opciones futbolísticas para ir a otros lados y no se daba, y no se daba. Y la Católica también es cierto que no me quería transferir porque cómo nos estaba yendo muy bien acá, habíamos hecho una muy buena Copa Libertadores también entonces”.

“Pero llegó un momento en el que me dieron la posibilidad de salir y de la cual estoy tremendamente agradecido de la Universidad Católica. Siempre lo he dicho, estoy eternamente agradecido con Universidad Católica”, terminó sentenciando al respecto.