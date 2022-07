Universidad Católica y Ariel Holan están afinando los últimos detalles para conformar definitivamente el plantel de cara al segundo semestre y en que tienen la misión de recortar puntos con los equipos que están arriba en la tabla de posiciones.

La UC tiene un complejo calendario durante este mes de julio en el torneo y para eso es que se están preparando de la mejor manera. A los arribos de Mauricio Isla, César Pinares y Daniel González, también se sumaría Gary Kagelmacher.

Sin embargo, Los Cruzados tienen un complejo escenario en cuanto al cupo de extranjeros, pues de momento Nehuén Paz, Luciano Aued, Matías Dituro, Fernando Zampedri y Nicolás Peranic son los cinco nombres con esta carta.

Eso sí el 'perjudicado' sería Nicolás Peranic, quien todavía no recibe su carta de nacionalización y eso es un problema áun para el elenco estudiantil. El portero pasó al registro general de la ANFP y con ello deja de estar disponible para Holan y liberó cupo de extranjero.

Cabe considerar que Lucas Melano y Yamil Asad no serán considerados por Ariel Holan y en San Carlos no inscribieron a los jugadores para el resto de la temporada por lo que no ocupan cupo foráneo.

El portero no estará habilitado para jugar en la UC | Foto: Agencia UNO

Peranic continúa siendo jugar de la UC y espera que su nacionalización se concrete pronto para poder volver a estar habilitado.