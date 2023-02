Ex Ballet Azul delira con el gran rendimiento de Nicolás Guerra y Leandro Fernández en Universidad de Chile: "Que nos sigan tapando bocas"

Leandro Fernández se destapó ante O'Higgins y ante Curicó Unido repitió la dosis de gol en la Universidad de Chile. Luego, Nicolás Guerra aprovechó la titularidad en el Romántico Viajero y volvió a convertir con la camiseta de los azules en el fútbol chileno luego de 866 días. Sin duda, los históricos universitarios están felices con el nivel mostado por ambos delanteros.

El exjugador del Ballet Azul, Francisco Las Heras, mostró su alegría desmesurada a través de las redes sociales tanto así que, incluso, llegó a confundir a Guerra con Huerta, pero la idea se entiende y dejó en claro en uno de sus posteos que Lean y el Kun fueron rutilantes en el cuadro mágico.

"Le hizo bien ir a Chillán pareciera más maduro. Es de esperar que nos sigan tapando la boca, porque hoy junto a Fernández hicieron un estupendo partido", expresó vía Twitter.

Además, el exjugador azul añadió que "ganó la U y con toda justicia. Fue mejor que Curicó a lo largo de todo el partido. Lo dije, el ingreso de Guerra el partido anterior cambió la forma de juego de los azules (...) ¿Por qué cambió la U? Creo porque Fernández tuvo más compañía, ya no era el único delantero y hoy pellegrino comenzó desde el inicio con ambos y se notó".

Nico Guerra gritó a todo pulmón su gol ante Curicó Unido (Agencia Uno)

Las loas de Pancho Las Heras se repitieron en sus redes innumerables veces con Guerra, quien llenó en esta jornada su paladar futbolístico, luego de tantas críticas que recibió uno de los refuerzos azules para la temporada 2023.

"Otro golazo, esta vez de Guerra, habilitación de Fernández. Insisto, ya lo dije el partido pasado, la entrada de Guerra en el ataque le ha dado otra cara a la U. No sólo en el aspecto ofensivo sino también en el defensivo, ya que se presiona más arriba y se hacen contras letales", adicionó.

Para rematar, las buenas palabras no solo fueron para el bloque ofensivo de Fernández y Guerra, sino que también aprovechó de repartir conceptos a varios jugadores de la U, que se van afiatando en el fútbol chileno.

"Sé que a muchos hinchas no les gusta Zaldivia, pero no se puede ser tan ciego para no reconocer que junto a Casanova le han dado más seguridad a la defensa. Para mi, hoy la U se ha acercado un poco más a lo que creo debe mostrar: un fútbol ofensivo, con gran presión en la salida al rival, con recuperación rápida de balón lejos de su propio arco y sobre todo ganar más aún en juego colectivo", remató.