Aucas se clasificó por primera vez en su historia para disputar la gran final de La Liga Pro del fútbol ecuatoriano, y en este equipo, está el portero Hernán Galindez, portero que se fue de Universidad de Chile a mitad de año

Su presente es positivo, porque está ad portas de ser campeón, y a su vez, espera atento lo que será el gran anhelo del rosarino, jugar por primera vez una Copa del Mundo algo que vivirá en pocas semanas más.

Todo esto se contrapone al primer semenstre del entretubos en la U. Los resultados con los estudiantiles no eran lo esperado y si bien en un par de encuentros fue elegida la figura, a los azules les llegaban mucho y las derrotas se hicieron una constante.

En entrevista exclusiva con Bolavip Chile, Galindez volvió a recordar los reales motivos que le llevaron a tomar la decisión de partir de la U. Además tuvo palabras para quienes sostienen que se cambió de un equipo con historia a otro que no es gran renombre y por cierto, cómo se fueron dando los hechos para alejarse del CDA.

Hernán, ¿Siguen los mensajes en redes sociales con hinchas de Universidad de Chile? ¿Qué reflexión haces y qué le dices a aquellos que mencionan que dejaste la U por ir a un club sin renombre y que ahora vas a jugar una Copa Libertadores con ellos?

Hasta el día de hoy me escriben y no tengo problema en responder. No me creo más ni menos que ningún ser humano y hasta hace poco hablé con un hincha de la U, que me insultó y le respondí con respeto. Hablamos y le expliqué mi punto de vista. Yo lo dije, llegó un punto en que yo no pensaba más en fútbol, estábamos mal en lo deportivo y las cosas que pasaban en mi casa corría riesgo desde lo mental de alejarme a la selección y eso no lo iba a permitir, jugar un mundial no lo iba a dejar pasar. Pero cuando me dieron la oportunidad de ir a Universidad de Chile, fue un día que celebré, pero hubo cosas que trascendieron los futbolístico.

Hubo dos momentos distintos en que se habló de mensajes, amenazas y hostigamientos ¿Cuáles fueron mayores? ¿Tras el partido ante Audax Italiano que no tuviste un buen desempeño o cuando ya se hizo conocida la denuncia hacia Byron Castillo?

Soy autocrítico y la gente me dice que el mal momento de la U era mi culpa. Sí, ese día me mandé una cagada ante Audax italiano, pero revisé y no tuve malas actuaciones como para hacerme responsable. En el otro tema, una vez tres personas que no eran hinchas de la U se acercaron y me dijeron que Byron Castillo era colombiano y que me hiciera la idea que no iremos al mundial, ese día casi me peleo y tuvieron que meterme al ascensor. Otro día, una persona me dijo que éramos unos tramposos y que no vamos a ir al mundial y eso lo escuchó mi hijo, "papá, ¿Cómo no vas a ir al mundial?" y se puso a llorar y a mi hijo no lo hace llorar nadie y a ninguno de mi familia. Ahí llamé a mi representante y le dije que me quería ir.

Hace algunos días dijiste "Volví a Ecuador para estar cerca del Mundial", ¿Estando en la U se restaban las posibilidades?

En Chile se juntó todo. Yo llegaba al CDA y no estábamos bien porque no ganábamos, llegaba a mi casa y mi familia asustada que no quería salir a la calle y no estaba tranquilo en ningún momento. Puede sonar chocante, pero en Ecuador sí me iba a sentir respetado como creo que me lo merecía. Llegué a Chile y parte del periodismo me criticó antes de llegar y parte de la gente me criticó sin verme atajar. Tal vez la gente no me conocía y recibí unas críticas previas a atajar que hubiesen sido buenas si primero me veían.



¿Sientes que el ambiente quería que Cristóbal Campos fuese el titular? Hasta Johnny Herrera no fue ameno contigo en tu primera entrevista para el canal donde él trabaja...

Yo creo que mucha gente quería que atajase Cristóbal, me sorprendió eso y supongo que la gente creía que al irse De Paul el titular iba a ser Campos y al llegar yo como que llegué a taparlo. Nunca fue mi intención, pero sí estas cosas que me pasaban me daban a entender que quería otra cosa por lo menos en este año. Si esto pasaba en otro año, me la hubiese aguantando, pero no podía correr el riesgo del mundial. Tal vez la gente no lo entienda, pero hace algunos años la posibilidad para mi de ir a un mundial era inexistente. Yo a Aucas no vine a ganar más dinero. No me iba a perder por nada la opción de un Mundial.

Tu partida se da justo cuando llega el entrenador Diego López, ¿Hablaste con él?

Sí, claro y él entendía mi posición y me dijo que no me iba a retener. Literalmente me dijo "no quiero cargar en mi espalda con la mochila de haberte dejado sin mundial". Lo tomé bien de él, como una persona coherente, quedaba Cristóbal y lo está haciendo muy bien.

¿Diego López te manifestó que para él el titular iba a ser Campos?

No. Un día llegué, me manifestó que ese fin de semana no iba a jugar porque venía de la gira con la selección, inclusive tampoco jugaron los que estuvieron en la gira con Chile, pero ese día ya le manifesté mi deseo de marchar, que no iba a estar disponible porque había tomado la decisión de irme.

Hernán Galindez entre torneo y amistosos disputó 16 partidos por la U y recibió 26 goles. Además, contuvo un penal (Agencia Uno)

¿Supiste de la pelea de Cristóbal Campos y Ronnie Fernández?

Me había enterado. Uno dice "es normal que en el fútbol pasen esas cosas", pero es mejor que no pasen. Realmente no se qué pasó, no he hablado con ninguno. Con Cristóbal nunca fuimos amigos, no tuvimos gran relación, con Ronnie sí y compartí más. Es una persona positiva para el grupo y que siempre querrá lo mejor para el grupo, no digo que Cristóbal no. Pero si se agarraron a trompadas es porque pasó algo grave, no fue una tontería.



¿Qué te parece que el equipo se encuentre cerca de asegurar la categoría y que pelee la opción de ganar la Copa Chile?

Sería excelente. Con algunos sigo hablando, los he seguido por redes, me he enterado de los resultados. La vuelta de Miranda les hizo bien, conoce muchos al club y a los jugadores, entiende lo que es la U. Quizás eso les pasó a Santiago Escobar y a Diego López que no supieron entender lo que es la U, pero se nota que Seba es un hombre de casa y me alegra que - salvo una catástrofe - vayan a mantener la categoría y que ganen la Copa Chile, y quién te dice que nos podamos enfrentar.

ver también El tierno gesto de Assadi con hincha de la U en el estadio CAP

¿Algún mensaje para los hinchas de la U, quizás a modo de reconciliación?

Tampoco espero que me entiendan, solo que respeten mi decisión. No es que me fui y los dejé sin arquero, de eso estoy tranquilo. No me fui ni para estar mejor ni para agarrar más plata, me fui por las cosas que pasaban y por no perderme la opción e ir al mundial. Entiendo el enojo, lo respeto y realmente les deseo mucho éxito en este fin de año.