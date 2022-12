El ex presidente de Universidad de Chile, Carlos Heller, contó detalles sobre la evolución deportiva que tuvo uno de los jugadores que llegó como crack al equipo y terminó bajo serios cuestionamientos.

Carlos Heller, durante mucho tiempo, también estuvo ligado a Iberia de Los Ángeles, que actualmente está en la Segunda División Profesional. El ex presidente de la Universidad de Chile es conocido por su lazo con Los Ángeles en la Región del Biobío. El ex timonel azul, durante largos años, también aprovechó de darle chance a futbolistas como fue en su momento con Patricio Rubio y con Yonathan Andía.

Sí, el Cachorro Andía, de irregular campaña en la Universidad de Chile, tuvo un paso por la Tercera División en el club Santa María de Los Ángeles, donde defendió esa camiseta en una de las filiales de Iberia. Ahí, Heller le dio una oportunidad y se sorprendió mucho de sus avances en Unión La Calera. Sin embargo, se siente un poco defraudado de lo realizado por el lateral derecho azul.

"Tenía más fe en un jugador que formamos acá en el sur como lo es Yonathan Andía. Con mucho cariño empezó a jugar en un equipo que se llamaba Santa Maria de Los Ángeles, que era una filial de Iberia que jugaba en Santa Barbara y nació de ahí", expresó en diálogo con Bolavip.

Además, Heller en su estilo honesto fue directo y manifestó que "la verdad es que le tenía mucha más fe a lo que iba a hacer en la Universidad de Chile. Ahora, imagínate donde lo vemos llegar a arriba a un club donde se siente la presión. Ahora, tendrá competencia con Juan Pablo Gómez, que también estuvo en carpeta cuando era dirigente de la U".

Yonathan Andía llegó a la Universidad de Chile y no respondió a las expectativas (Agencia Uno)

Andía sabe que tendrá que pelear con todo por el puesto de lateral derecho con Juan Pablo Gómez. Entre el Cachorro y el Rockero saldrá el titular para Mauricio Pellegrino. Heller sabe que será una batalla dura entre ambos jugadores.

"Espero que Andía levante su nivel, mientras que Gómez siempre estuvo en carpeta de nosotros cuando jugó con San Luis cuando fuimos campeones en 2018 y él me lesionó a Mora, me lesionó a Mora, sí, jajaja. Es un gran jugador, me gusta y será un buen aporte. Será una buena lucha entre los dos", añadió Heller.