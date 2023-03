Pese a que dejó dudas en un inicio, Leandro Fernández fue uno de los favorecidos con el cambio de esquema de Mauricio Pellegrino al reecontrarse con el gol y ser el delantero más importante de Universidad de Chile.

Con una personalidad dentro del campo que le ha significado ganarse el cariño de la U, el delantero argentino comienza a ilusionarse con lo que pueda hacer el cuadro azul este año.

"Tenemos que seguir siendo competitivos. Después que termine esta mitad del torneo, vamos a ver para qué estamos. Uno siempre quiere ser campeón. Yo llegué en diciembre, pero ya en enero quería ganar la primera, segunda, tercera y la cuarta, pero esto es fútbol. Uno siempre quiere ser campeón, y más en nuestra institución, que lo exige", afirma el atacante en conversación con La Tercera.

Fernández agrega que la U "es un club muy grande, que siempre tiene que estar arriba, pero en la mitad del campeonato veremos para qué estamos. Tenemos que seguir compitiendo como venimos y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos".

Leandro Fernández cuenta cómo vivió su primer superclásico (Agencia Uno)

Leandro Fernández y el Superclásico: "Queríamos ganar el partido"

El ex Independiente vivió su primer Superclásico en Chile, y tal como su equipo no tuvo una gran tarde, pero, aclara que la U quería ganar.

"La sensación que vi en el vestuario fue de frustración, porque queríamos ganar el partido. Fuimos a buscar los tres puntos, más allá de todo lo que acontecía para atrás. No tuvimos una buena tarde colectivamente. No pudimos plasmar lo que veníamos haciendo. Fue un partido chato, donde no hubo gran posesión, mucho pelotazo. Un clásico aburrido para mirarlo de afuera", asegura.

Agregando que "fuimos a buscar los tres puntos, pero nos terminamos trayendo uno, que es mejor a nada. Nos quedó esa sensación de que si acertábamos uno que otro pase, podíamos traernos un poquito más".

Respecto a lo que les dijo Mauricio Pellegrino en el vestuario, Lea Fernández cuenta que el DT estaba conforme porque "competimos, que luchamos hasta el final y que, si hubiéramos acertado alguna, nos habríamos llevado los tres puntos".