Marcelo Pablo Barticciotto se refirió a la posibilidad de que Lucas Assadi y Darío Osorio compartan la cancha, situación que cree que no se dará porque Mauricio Pellegrino no lo ve y esgrime sus argumentos.

Marcelo Barticciotto no cree que Pellegrino se la juegue por Assadi y Osorio en cancha: "Tendría que sacar a un volante y no lo va hacer"

Universidad de Chile enfrentará esta tarde a Everton de Viña del Mar en un compromiso que será clave para los azules si se quieren meter a la parte alta de la tabla de posiciones y posicionarse -valga la redundancia- como un candidato serio al título.

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino viene de una esperanzadora victoria ante Audax Italiano la semana pasada y recibió la buena noticia de que recuperó a Darío Osorio, quien está en la citación azul.

Pese a que la joya de Hijuelas está convocada para enfrentar a los ruleteros, su presencia en el once inicial no se dará y el que sí tendrá la chance de seguir rompiéndola es otro canterano de los azules, Lucas Assadi.

Osorio tendrá que esperar su chance. | Foto: Photosport

La presencia de ambos talentosos jugadores de Universidad de Chile, dentro de la cancha, Marcelo Pablo Barticciotto no cree que se de ya que Mauricio Pellegrino, en sus palabras, no los ve a los dos jugando juntos.

“El tema es que juntos Assadi y Osorio no es que uno no lo vea, pero el técnico no lo ve adentro de la cancha porque de los dos volantes, a lo sumo que ande muy mal Poblete y Mateos, va tener que sacar a uno de los dos y eso es muy difícil”, dijo Barti en ESPN F90.

ver también Rivarola clama para que Assadi no salga más del equipo

¿Podrán jugar juntos? Lo concreto es que Assadi arrancará de titular esta tarde frente a Everton, mientras que Darío Osorio deberá seguir esperando su chance ahora que volvió de una lesión que lo aquejaba.