El gran nivel de Darío Osorio en la Universidad de Chile y la Selección Chilena Sub 20 habría despertado el interés de un gigante de Europa.

Darío Osorio es uno de los tantos jugadores de Universidad de Chile que está en el Sudamericano Sub 20 representando a la Selección Chilena, donde no ha despuntado como lo hizo en la última temporada en el conjunto universitario, pero de igual forma ha despertado el interés de varios clubes del Viejo Continente.

Ya es sabido que en las últimas semanas han aparecido varios rumores acercan del futuro del jugador de 19 años, pese a que su entorno han hecho saber que la Roja y seguir dándole alegrías al club que lo vio nacer futbolísticamente.

Varios clubes de Europa siguen de cerca la situación del nacido en Hijuelas | Foto: Agencia Uno

Ahora, fue el turno del reconocido medio italiano La Gazzeta Dello Sport de informar que el AC Milan estaría interesado en contar con el canterano azul para que así este de el gran salto en su carrera.

Ante el posible el posible interés del gigante club europeo, Patricio Yáñez no titubeó en Deportes Agricultura y se la jugó por lo que haría si fuera real esta oferta.

"Lo voy a dejar en avión privado. Lo tapo bien para que el aire condicionado no lo resfríe y no llegue costipado el hombre allá", respondió el ex seleccionado nacional, lo que generó más de una risa en el panel del programa radial.

De esta manera, habrá que esperar si finalmente Osorio permanecerá en el cuadro estudiantil tras su participación en el Sudamericano o si se dará el gran salto al Viejo Continente.