Aries (marzo 21-abril 20)

La semana iniciará con un día positivo desde el punto de vista laboral, material o social, pero dentro de ti no te encontrarás del todo bien. Por fuera estarás enérgico y lograrás tus objetivos con facilidad, pero en tu interior habrá una nostalgia o una melancolía pasajeras.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Cuídate y trata de no confiarte porque hoy podrías ser traicionado o engañado , aunque te dé la sensación de que todo va perfecto. Ten especial ojo con todo aquello que tenga relación con el dinero, si alguien te propone un gran negocio o te pidiera algún préstamo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Continúa aunque dudes s y no lo veas claro,incluso aunque tu cuerpo te pida no moverte. Es la hora de avanzar y de tomar decisiones, incluso si son difíciles, tanto en el trabajo como en los asuntos monetarios o incluso en tu vida íntima. Al final tendrás satisfacción.

Cáncer (junio 22-julio 22)

No prestes atención a los obstáculos de hoy, puedes enfrentarlos con fuerza y astucia, aunque muchas veces los temores irracionales te aterren o traten de paralizarte. Inicia una era mucho más positiva para ti, poco a poco pero sin detenerse a partir de Navidad.

Leo (julio 23-agosto 22)

Hoy estarán muy afectado emocionalmente porque esta semana tan especial, en donde comienzan las fiestas, no será como lo desees en el terreno familiar o amoroso.Pero con el transcurso de los días todo se arreglará, pero ahora no vas a poder evitar sentirte con pena.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Comenzarás la semana ilusionado y esperanzado, lo que no es común en ti, pero lo cierto es que hoy tendrás alegrías tanto en el ámbito laboral o social como en la vida privada o familiar. Pero también vas a estar feliz aunque no haya algún motivo en particular.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

En esta Navidad tendrás una gran alegría en el trabajo, que puede ser hoy o se materializará más adelante aunque tú sabrás que eso va a suceder con seguridad. Comienza una semana que puede ser muy buena o afortunada para ti, y solo debes poner algo de tu parte.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Empezarás esta nueva semana muy alegre, pero no solo porque ya llega la Navidad sino porque habrán otros motivos para estar contento, la mayoría tienen que ver con el corazón. Pero aparte de eso, hoy tendrás una gran satisfacción relacionada con el trabajo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Tu día será sensible, incluso un poco melancólico o nostálgico. Por fuera te movilizarás y arrollarás con fuerza a lo que se te cruce, pero tu corazón estará en otro lado, preocupado o inquieto por conflictos familiares. Solo ponte triste por aquellos que más quieres.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Aunque ya llega la Navidad no debes aflojar en tus temas laborales o financieros, al menos lo verás así. Estos días te irán muy bien y los problemas se arreglarán, con más o menos tiempo o esfuerzo. Por eso será bueno que estés precavido aunque tampoco exageres.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Si quieres que las cosas salgan a tu modo debes aprender a adaptarte a las circunstancias y a ser paciente. Solo con una cabeza muy bien amueblada conseguirás actuar sobre tu entorno para que, tarde o temprano, tener las cosas que más deseas. Debes reflexionar esto.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

En este inicio de semana algunos momentos tendrán tristeza o abatimiento, serán días alegres pero también melancólicos. Pero debes pensar en los seres queridos que te rodean y eso es lo que te hará salir del bajón anímico. Al final todo saldrá mejor de lo imaginado.