En el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito, América de Cali y Alianza Lima se juegan la clasifación HOY jueves 20 de octubre, en el duelo correspondiente a la 3° jornada del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2022. El encuentro será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para Colombia, Perú y Sudamérica por DirecTV Sports y DirecTV Go, y para Estados Unidos por FuboTV.

+ América vs. Alianza: ¿Cómo llegan al partido por la Libertadores Femenina?

Las Diablas Rojas atraviesan un comienzo ideal de certamen, con dos victorias en iguales presentaciones, la última de ellas con goleada por 8-0 ante Deportivo Lara. Así, se colocan en la 1° posición del Grupo, con 6 unidades.

Las Blanquiazules, por su parte, pasan por un presente adverso, y vienen de caer por 1-0 ante Santiago Morning, ubicándose de este modo en el 3° lugar del Grupo, con 1 punto.

+ La goleada de América ante Deportivo Lara:

+ La caída de Alianza Lima ante Santiago:

+ América vs. Alianza: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO por la Libertadores Femenina?

El partido América de Cali vs. Alianza Lima se llevará a cabo HOY jueves 20 de octubre, en el Estadio Pozo Ripalda, desde las 15.00 hora Colombia y Perú, por la tercera fecha del Grupo D de la Libertadores Femenina 2022.

Horario y TV por país:

Argentina: 17.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Uruguay: 17.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 17.00 horas por Facebook Watch de Conmebol

Chile: 17.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 17.00 horas por Facebook Watch de Conmebol y Pluto TV

Bolivia: 16.00 horas por Facebook Watch de Conmebol y Pluto TV

Venezuela: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 15.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 15.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 15.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 15.00 horas por Marca Claro

Estados Unidos: 13.00 horas PT / 16.00 horas ET horas por FuboTV y beIN Sports