Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Colombia. No es un secreto que una de sus características es el de opinar sin filtro y decir las cosas como las siente, ya sea con temas que maneja habitualmente o situaciones que sean tendencia en el país.

Este miércoles, en Antena 2, habló sobre el reciente ranking que menciona el porcentaje de aprobación que tienen los presidentes de Latinoamérica, donde Gustavo Petro se encuentra en el puesto ocho. Vélez lo comparó con el Deportivo Cali y el Once Caldas indicando que va en descenso.

“Los únicos que tienen problemas con tablas de clasificación y descenso no son el Deportivo Cali y Once Caldas, nuestro presidente tiene un 41 % y tiene que tener cuidado porque si no gana puntos se puede ir al descenso, está cerca al descenso”, expresó.

*AQUÍ EL VIDEO DE LA POLÉMICA (MINUTO 1:22)

Las recientes polémicas en las que ha estado envuelto el presidente, despertaron nuevos comentarios por parte del periodista, quien desde el principio no estuvo de acuerdo con las políticas del mandatario.