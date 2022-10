El Mundial Femenino Sub 17 continúa con la disputa de los partidos que hacen parte de la fase de grupos y este sábado 15 de octubre, China se mide contra Colombia por el Grupo C del certamen.

La transmisión será EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO para algunas naciones del territorio sudamericano y Caracol TV para suelo cafetero; en México podrá apreciarse por VIX+ y en Estados Unidos, la pantalla de FUBO TV, Fox Sports 2, Telemundo Deportes En Vivo, FOX Sports App, Foxsports.com estará con los detalles de esta contienda de la fase de grupos.

El cruce se desarrollará en el Estadio DY Patil de la ciudad Navi Mumbai en un emparejamiento del cual se esperan grandes emociones.

Las asiáticas obtuvieron un buen resultado en el debut del certamen y pretenden cosechar su segunda victoria al hilo. Colombia, por su lado, tuvo un tropiezo ante España y buscará la manera de recuperarse ante su siguiente contrincante.

+¿Cuándo se enfrentarán China y Colombia por el Mundial Femenino Sub 17?

El juego se realizará este sábado 15 de octubre en el Estadio DY Patil.

Horario y TV por países

Argentina: 07.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Bolivia: 06.45 horas SIN TV

Brasil: 07.45 horas por SIN TV

Chile: 07.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Colombia: 05.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO y CARACOL TV

Ecuador: 05.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

México: 05.45 horas por VIX+

Paraguay: 07.45 horas SIN TV

Perú: 05.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Uruguay: 07.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Veneuzela: 06.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Estados Unidos: 03.45 horas PT / 05.45 horas ET por FUBO TV, Fox Sports 2, Telemundo Deportes En Vivo, FOX Sports App, Foxsports.com