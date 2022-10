La Selección Colombiana Femenina tendrá una importante prueba este próximo sábado 22 de octubre cuando se cruce ante el combinado nacional de Tanzania en duelo correspondiente a los cuartos de final del Mundial Femenino Sub 17.

Este importante juego para las sudamericanas será transmitido EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO para territorio sudamericano salvo Paraguay y Bolivia; en México VIX+ estará con las incidencias y en Estados Unidos, FUBO TV, Foxsports.com, FOX Sports App, Fox Sports 2, Telemundo Deportes En Vivoserán las pantallas encargadas de la transmisión de este duelo.

Las incidencias de este encuentro histórico para ambos países se desarrollarán en la ciudad de Margao, territorio en el cual el Estadio Pandit Jawaharlal Nehru, será el lugar determinado para la recepción de la confrontación mundialista.

Las sudamericanas desean avanzar a la siguiente instancia y para lograrlo deberán ratificar el buen trabajo que desarrollaron en la fase de grupos. Tanzania, por su lado, quiere convertirse en la revelación de este torneo y para lograrlo deberá superar a un rival que le medirá el aceite desde el primer minuto de juego.

+¿Cuándo se enfrentarán Colombia vs. Tanzania por el Mundial Femenino Sub 17?

El juego se realizará este sábado 22 de octubre en el Estadio Pandit Jawaharlal Nehru.

Horario y TV por países

Argentina: 07.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Bolivia: 06.45 horas SIN TV

Brasil: 07.45 horas por SIN TV

Chile: 07.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Colombia: 05.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Ecuador: 05.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

México: 05.45 horas por VIX+

Paraguay: 07.45 horas SIN TV

Perú: 05.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Uruguay: 07.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Veneuzela: 06.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Estados Unidos: 03.45 horas PT / 05.45 horas ET por FUBO TV, Foxsports.com, FOX Sports App, Fox Sports 2, Telemundo Deportes En Vivo