María Camila Osorio vs. Elise Mertens EN VIVO por Wimbledon 2022: hora, TV y cómo ver ONLINE

La colombiana María Camila Osorio afrontará un nuevo desafío cuando se mida con la belga Elise Mertens este lunes 27 de junio en el marco de la continuidad de la primera ronda del cuadro femenino de Wimbledon 2022. A continuación, conoce a qué hora se juega el partido y descubre las diferentes opciones para ver EN VIVO y ONLINE el encuentro.

¿Cuándo juegan María Camila Osorio vs. Elise Mertens por Wimbledon 2022?

El partido María Camila Osorio vs. Elise Mertens se llevará a cabo este lunes 27 de junio, en la Cancha 4 del All England Lawn Tennis and Croquet Club, por la primera ronda del cuadro femenino de Wimbledon 2022.

Horario aproximado por país

Colombia: 07:00 horas

Ecuador: 07:00 horas

México: 07:00 horas

Perú: 07:00 horas

Bolivia: 08:00 horas

Chile: 08:00 horas

Paraguay: 08:00 horas

Venezuela: 08:00 horas

Argentina: 09:00 horas

Brasil: 09:00 horas

Uruguay: 09:00 horas

Estados Unidos: 05:00 horas PT y 08:00 horas ET

España: 14:00 horas

¿Cómo ver María Camila Osorio vs. Elise Mertens por Wimbledon 2022?

El compromiso será transmitido para Latinoamérica a través de la señal de ESPN 2 y mediante la plataforma de streaming, Star+.