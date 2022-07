Melgar vs. Deportivo Cali EN VIVO por la Copa Sudamericana 2022: Hora, TV, streaming EN DIRECTO y minuto a minuto

EN VIVO | ONLINE | En el Estadio Monumental Virgen de Chapi, Melgar y Deportivo Cali se verán las caras este miércoles 6 de julio, en el marco del duelo de vuelta de los Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2022. Entérate, a continuación, hora y canales de TV para ver EN DIRECTO este compromiso, y sigue al instante todo lo sucedido.

+ Melgar vs. Cali: Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO por la Copa Sudamericana

+ Melgar vs. Cali: ¿Cómo llegan al partido por la Copa Sudamericana?

Los conjuntos llegan a este compromiso tras enfrentarse en el duelo de ida en Colombia, con empate 0-0 entre Deportivo Cali y Melgar. Todo por definirse en el Estadio Monumental.

+ Melgar vs. Cali: ¿Cuándo, cómo y dónde ver EN VIVO por la Copa Sudamericana?

El partido Melgar vs. Deportivo Cali se llevará a cabo este miércoles 6 de julio, en el Estadio Monumental, por la vuelta de los Octavos de Final de la Sudamericana 2022.

Horario y TV por país:

Argentina: 21.30 horas por DirecTV GO y DirecTV Sports

Brasil: 21.30 horas por CONMEBOL TV

Uruguay: 21.30 horas por Star+ y ESPN

Chile: 20.30 horas por Star+

Bolivia: 20.30 horas por Star+ y ESPN

Paraguay: 20.30 horas por Star+ y ESPN

Venezuela: 20.30 horas por DirecTV Sports

Colombia: 19.30 horas por DirecTV GO y DirecTV Sports

Ecuador: 19.30 horas por DirecTV GO y DirecTV Sports

Perú: 19.30 horas por Star+ y ESPN