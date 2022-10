Dónde VER Nigeria vs. Colombia EN VIVO por el Mundial Femenino Sub 17

La Selección de Colombia vive una tremenda realidad y es que los motivos son bastante lógicos, ya que, este miércoles 26 de octubre se medirá ante Nigeria por un cupo para la gran final del Mundial Sub 17 Femenino que se está disputando en India. La transmisión de este duelo será EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO para algunos países de Sudamerica salvo Bolivia y Paraguay; En Colombia WINSPORTS ONLINE y Caracol TV acompañarán las incidencias del juego; México tendrá a VIX+ como el canal encargado en dicho país y en Estados Unidos, las pantallas FUBOTV, FOX Sports App, UNIVERSO NOW, Fox Sports 2, UNIVERSO, Foxsports.com, Telemundo Deportes En Vivo seguirán las acciones de esta instancia del certamen.

El cruce por un cupo para la final se va a desarrollar en Estadio Pandit Jawaharlal Nehru en la ciudad de Margao.

Las cafeteras quieren seguir haciendo historia en esta competencia y acuden a esta fase luego de haberle ganado 3 a 0 a su similar de Tanzania en duelo correspondiente a los cuartos de final.

Nigeria, por su lado, sabe que se medirá ante un rival complicado y a su favor está su último partido, en el cual, dejó sin aspiraciones al combinado nacional de los Estados Unidos al que superó desde los penales.

+Nigeria vs. Colombia: ¿Cuándo se enfrentarán por el Mundial Femenino Sub 17?

El juego se realizará este miércoles 26 de octubre en el Estadio Pandit Jawaharlal Nehru.

Horario y TV por países

Argentina: 08.00 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Bolivia: 07.00 horas SIN TV

Brasil: 08.00 horas por SIN TV

Chile: 08.00 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Colombia: 06.00 horas por DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO, WINSPORTS ONLINE y CARACOL TV

Ecuador: 06.00 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

México: 06.00 horas por VIX+

Paraguay: 07.00 horas SIN TV

Perú: 06.00 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Uruguay: 08.00 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Veneuzela: 07.00 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Estados Unidos: 04.00 horas PT / 07.00 horas ET por FUBOTV, FOX Sports App, UNIVERSO NOW, Fox Sports 2, UNIVERSO, Foxsports.com, Telemundo Deportes En Vivo