Adrián Ramos es uno de los jugadores más experimentados que juega en la actualidad en la Liga Colombiana, además de ser el líder y capitán del América de Cali, pero que está muy cerca de ponerle fin a su exitosa carrera deportivo, es por esto que en los últimos meses, el delantero se ha referido a la posibilidad de retirarse y ahora habló de a qué le gustaría dedicarse.

El atacante habló de varios temas en una entrevista para el programa 'Zona Libre de Humo', dentro de ellos lo que será su futuro después de que abandone el fútbol, en donde confesó que está preparándose para ser entrenador, tema que le gusta mucho y al que le está dedicando su tiempo.

"Me gustaría ser DT, me estoy preparando, vamos a ver si me entusiasma tanto para seguir, se que se requiere de mucho tiempo, al día de hoy me gusta", dijo Ramos, palabras que de inmediato generaron reacciones en los hinchas del América de Cali, que desean que el atacante duro por lo menos hasta el 2024 en la institución 'escarlata'.

Pero también otros aficionados de los 'Diablos Rojos', aseguraron que les gustaría ver a Ramos dirigiendo al América, debido a que es un hombre netamente de la institución, que además tiene un gran conocimiento, tras su gran paso por el fútbol de Europa, especialmente en Alemania, en donde fue figura y tuvo la oportunidad de aprender de grandes técnicos como Jurgen Klopp.