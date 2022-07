El delantero 'escarlata' no se guardó nada al momento de hablar de América y sus entrenadores.

Adrián Ramos habló en exclusiva con Bolavip y habló sin tapujos sobre varios temas que giran alrededor del América. También se refirió a la eliminación de la Selección Colombia, recordó el Mundial de 2014 y opinó sobre las declaraciones de Mbappé cuando habló del fútbol de nuestro continente.

El delantero ‘escarlata’ nunca estuvo de acuerdo con la metodología del entrenador Juan Carlos Osorio y cree no tomó decisiones acertadas mientras estuvo al mando del equipo. También dijo que Guimaraes viene haciendo un buen trabajo a nivel grupal.

Osorio en América

En el fútbol hay situaciones, el profe vino con su idea de querer triunfar acá en América, no se le dieron las cosas, las tomas de decisiones no fueron acertadas. Hay que saber aprovechar los momentos de los jugadores y en esa metodología que él maneja no lo hizo, pero esto hace parte del fútbol.

Guimaraes

Estamos trabajando para fortalecer la idea del profe, el manejo del grupo lo hace muy fuerte, ha tratado de liberar presiones, venimos trabajando bien, nos estamos preparando.

Declaraciones de Mbappé

Tendrá que vivir la experiencia para sacar conclusiones, si hay una Eliminatoria jodida es esta, tiene que vivirla para dar una opinión.

Partido contra Japón en el Mundial

Fue uno de los partidos que ha marcado mi carrera, haber participado con mi Selección en un Mundial es un recuerdo que me queda. Se hizo una buena presentación, se compitió bien y quedará como una fecha emotiva para todos.

Eliminación a Catar 2022

Duele no haber clasificado y más cuando el talento estaba, ya todos sabemos que el fútbol se ha actualizado mucho y exige otras cosas, nos quedamos por fuera. Ojalá esto nos sirva como una buena reflexión, que las siguientes Eliminatorias empecemos con pie derecho.