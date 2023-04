América de Cali es uno de los equipos que mejor rendimiento ha mostrado en lo que va de la Liga Colombiana, esto debido a las buenas incorporaciones que hizo la directiva para el presente año 2023, en donde jugadores como Carlos Darwin Quintero, Facundo Suárez y Franco Leys, han tenido un muy buen nivel, que tienen al equipo 'rojo' en los primeros lugares.

Pues desde la dirigencia de los 'Diablos Rojos' estarían planeando ya lo que será el 2024, año en el que uno de los principales objetivos es poder estar en la Copa Conmebol Libertadores, como lo ha asegurado el mayor accionista de la institución, Tulio Gómez, en varias declaraciones en los medios de comunicación y que ilusionan a los fanáticos.

Precisamente Tulio, aseguró por medio de su cuenta de Twitter en una respuesta al periodista Ricardo Arce, que América dará una "bomba" en el año 2024 o en el presente, del que no reveló mayores detalles, pero que no solamente sacudirá a fútbol colombiano, sino que Sudamericano: "En este año o el otro si puede reventar una bomba a nivel suramericano, pero no es lo que dices; Invertirle yo al Cali no es permitido por estatutos de la DIMAYOR, me es difícil sostener un equipo, con 2 me enloquecería", dijo Gómez ante el rumor de invertir en el Deportivo Cali.

Pues según informó la cuenta de Twitter, 'América Store Colombia', la "bomba" de la que habla Tulio, sería el actual jugador de la Juventus de Italia y figura de la Selección Colombia, Juan Guillermo Cuadrado, el cual termina contrato con el conjunto europeo en el próximo mercado de pases.

"El fichaje Bomba según con lo expresado por algunos periodistas en las últimas horas y el Máximo accionista del América de Cali: "En este año o el otro sí puede reventar una bomba a nivel Suramericano"… Sería nada más y nada menos que el "Panita" Juan Guillermo Cuadrado, que al inicio de su Carrera el Deportivo Cali lo descartó por liviano y flaco, recordemos que Cuadrado cada vez que viene y puede entrenar con los Diablos Rojos".

La noticia sería son duda uno de los fichajes más importantes del América y el fútbol colombiano en los últimos años, teniendo en cuenta que Cuadrado ha sido uno de los pocos futbolistas 'cafeteros' que lograron afianzarse en uno de los clubes gigantes de Europa, en donde es capitán e ídolo de la afición de la 'Juve'.