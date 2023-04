América de Cali también fue uno de los afectados por lo ocurrido entre una de las barras de Atlético Nacional y la dirigencia del 'verde', debido a que ahora con el aplazamiento del compromiso, el calendario para el cuadro 'escarlata' se verá más complejo, con partidos que se disputarán de manera consecutiva y que podría afectar físicamente a los futbolistas.

El entrenador Alexandre Guimaraes se ha mostrado muy molesto por los cambios que han tenido 'Los Diablos Rojos' a lo largo de la Liga Colombiana, ya que esto le cambia su plan de trabajo, el cual nuevamente tendrá que modificar, por el aplazamiento del juego contra Nacional, que aún no tiene fecha definida por parte de la Dimayor.

Precisamente porque el club 'rojo' del Valle del Cauca se vio afectado y no tuvo nada que ver con lo que ocurrió en el Atanasio, algunos hinchas han sugerido que el club americano pida los puntos por escritorio, ya que no hubo garantías para disputarse el compromiso, tema del que habló el mayor accionista de la institución, Tulio Gómez, el cual fue tajante y descartó que vayan a ganar el partido por este medio.

"Nosotros nos solidarizamos con Nacional. Jugamos el partido mañana o cuando se pueda. Obviamente, si jugamos mañana hay que aplazar el del Chicó para el jueves, pero hay que ser solidarios con las instituciones", dijo Gómez en una entrevista para la emisora Caracol Radio, en lo que fue un claro respaldo para la dirigencia del conjunto 'verde' de Antioquia.

Además, Tulio confesó que le recomendaron demandar el juego, pero aseguró que América gana los partidos en la cancha y no por escritorio: "No es como por ahí han dicho que demande el partido. Yo le dije al periodista que me recomendó eso, que América gana los partidos en la cancha y no en el escritorio", sentenció el directivo del América.