Al parecer el conjunto 'escarlata' no les ha cerrado las puertas a nuevos fichajes.

América de Cali vive un presente envidiable en la Liga Colombiana , ha conseguido buenos resultados y lo ha hecho jugando bien al fútbol. Los nuevos refuerzos han encajado bien en el equipo dirigido por Alexandre Guimaraes, la hinchada está contenta y al parecer podrían recibir una nueva buena noticia.

Si bien, Tulio Gómez, ya había dicho que no iba a contratar más e iban a afrontar lo que venía con el plantel conformado, se sabía que estarían interesados en traer uno más. Además, sería una incorporación de lujo, está libre y buscando equipo.

El periodista Julián Capera se refirió a un acercamiento entre el club 'escarlata' y el portero Iván Arboleda, quien terminó su vínculo con el Rayo Vallecano: “América de Cali ha consultado condiciones en las últimas horas por el portero Iván Mauricio Arboleda”.

Por ahora no se conocen más detalles, pues el club no se ha pronunciado al respecto. Si bien, con lo que tienen siguen dando de qué hablar ya la fecha son segundos en la tabla de posiciones con seis unidades, un fichaje de estos no caería mal en un equipo que está obligado a conseguir el título de la Liga Colombiana.