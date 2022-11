América de Cali quedó eliminado de la Liga Colombiana y ya trabaja en armar el equipo del año 2023, en donde una de las posibilidades que pedían los hinchas era el regreso del mediocampista Matías Pisano.

El jugador argentino expresó, hace algunos días, que uno de sus deseos era poder volver al 'escarlata', debido a que tiene muy buenos recuerdos, quiere la institución y tiene amigos en Cali.

"Me encantaría volver a ‘La Mecha’ porque es un gran club, me fue bien, tengo lindos recuerdos, amigos y es un club en el que me fue bien", expresó Matías en una entrevista para el programa 'La Nicheneta'.

Pues aunque el jugador quiere y los hinchas también, la dirigencia no tendría en los planes que Pisano se vuelva a vestir de 'rojo', según contó el periodista Julián Capera en su canal de YouTube.

El comunicador informó que aunque la relación entre el jugador y los directivos ya es buena, debido a que se volvieron a hablar, después de las diferencias que tuvieron al momento de la salida del jugador, el mediocampista "no es una alternativa" para la dirigencia, por lo que su regreso estaría casi descartado.

Capera también comentó que la intención de América es armar un equipo joven y Matías no entra ahí con sus 31 años.