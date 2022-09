El equipo de Alexandre Guimaraes no contará con uno de sus referentes por lesión.

América visita este sábado a Independiente Medellín en lo que será el partido más atractivo de la fecha 11 de la Liga Colombiana. El compromiso que se disputará en el estadio Atanasio Girardot se jugará desde las 6:10 p.m.

El entrenador dio a conocer la lista de convocados que ya se encuentra en territorio antioqueño, pero no contará con un jugador que ha venido siendo importante en los últimos partidos. Juan Portilla se quedó por fuera de la convocatoria por lesión, y, aunque no es nada grave, no fue tenido en cuenta por prevención tras el golpe recibido en el clásico ante Deportivo Cali.

En el conjunto ‘escarlata’ aparecen los referentes Adrián Ramos, Carlos Sierra, Joel Graterol y Marlon Torres, quienes junto a sus compañeros buscarán mantener el invicto que tienen desde la primera fecha de la Liga.

Los dirigidos por Alexandre Guimaraes se ubican en la cuarta casilla con 17 unidades y +6 en la diferencia de gol. Registran cuatro victorias, cinco empates, cero derrotas y un partido menos.

