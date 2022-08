América tiene en ascuas a sus hinchas previo al partido ante Once Caldas

América visitará este viernes a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales en juego válido por la fecha nueve de la Liga Colombiana 2022-II. El compromiso se jugará desde las 7:30 p.m. con transmisión de Win Sports+.

Así recibió la hinchada de América al equipo en Manizales

El conjunto ‘escarlata’ viene de menos a más en el campeonato, ha mejorado en su juego y en los resultados que lo tienen cerca del grupo de los 8. Previo al compromiso ante el Once, es noveno con 10 unidades y +3 en la diferencia de gol. Además, tiene dos partidos menos que tranquilamente lo podrían dejar en los primeros lugares.

El equipo de Alexandre Guimaraes quiere mantener el invicto, pues lleva siete partidos sin perder, empató cuatro y ganó tres, el último fue ante Junior en el Pascual Guerrero, un triunfo que los llenó de confianza para lo que viene. Desde finales de febrero y principios de marzo de 2021, América no encadenaba tantos partidos sin perder, en su momento fueron cuatro triunfos y seis empates.

Pero no todo es bueno para el conjunto vallecaucano, pues hay un dato que quieren cambiar y que tiene en ascuas a los hinchas y jugadores. Ya son 15 años en los que América no derrota a Once Caldas en Manizales, perdió seis y empató cinco. La última victoria ‘escarlata’ en el Palogrande fue en abril de 2007 cuando ganó 2-3.

América llega con aire en la camiseta, espera romper esa mala racha y aprovechar que su rival viene herido, pues hasta la fecha pasada estos tres equipos, junto a Millonarios, eran los únicos equipos invictos del certamen, ahora solo quedan los ‘embajadores’ y los ‘escarlatas’.

Guimaraes, criticado por muchos en las primeras fechas, ha logrado con poco hacer mucho. La solidez defensiva ha sido uno de sus fuertes, el orden en la parte posterior ha llevado a ser el segundo equipo, detrás de Millonarios, en recibir menos remates por partido con un promedio de 2.5. Además, poco a poco ha logrado ir afinando la puntería hasta lograr un +3 en la diferencia de gol.

El historial entre estos dos equipos desde 2003 data de 38 partidos jugados, 13 victorias han sido para Once Caldas, 12 para América y han empatado en 13 oportunidades. En el Palogrande cambian las estadísticas, pues han sido 19 juegos, el local ganó 12, empataron cinco veces y apenas dos triunfos fueron para el visitante.

Si bien, América es uno de los equipos que menos remates ha recibido en el campeonato, su rival tiene al goleador del certamen. Ayron del Valle lleva seis goles en ocho apariciones, lo que tendrá a los centrales y al portero trabajando el doble.

Once Caldas también llega necesitado de triunfo y, aunque es cuarto en la tabla de posiciones con 13 puntos y +2 en la diferencia de gol, viene de perder ante Deportivo Pasto y de volver a caer, podría perder su posición y hasta salir del grupo de los 8.