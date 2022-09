América de Cali es uno de los equipos grandes de Colombia y como tal se le exige siempre estar en la parte alta de la tabla, pelear finales y ganar títulos. Cada resultado es noticia a nivel nacional y se prenden las alarmas cada vez que pierde, pero más allá del resultado, la forma de jugar es la que da de qué hablar.

El conjunto ‘escarlata’ ha tenido un semestre aceptable desde el resultado, la ilusión de los hinchas se mantuvo fuerte durante varias fechas, muchos destacaron el trabajo de Alexander Guimaraes, quien logró borrar la imagen de los entrenadores anteriores que dejaron por fuera de la fiesta de los ocho a un equipo que siempre debe buscar salir campeón.

En las últimas dos jornadas el equipo fue un blanco de críticas por haber perdido dos partidos segundos. Primero cuando dejó escapar el invicto ante Medellín en el Atanasio Girardot y luego tras caer en el Pascual Guerrero ante Deportivo Pereira. En Bolavip analizamos dos errores que ha cometido América en estos compromisos.

Sin duda alguna, esta última derrota encendió las alarmas y fue considerada como inaceptable por parte de los hinchas y algún sector de la prensa. El qué se cuestiona, pero el cómo es el que preocupa en un equipo que aparece en el grupo de los ocho, pero que de seguir jugando de esta manera, no tendrá con qué pelear en caso de pasar a las finales.

Uno de los puntos que más deja dudas, es el frente de ataque. No es un problema que surgió en los dos encuentros anteriores, es algo que no se ha venido haciendo de buena manera desde que llegó Guimaraes. Si bien, la solidez defensiva es una prioridad para este cuerpo técnico, la falta de gol le ha pasado factura cuando el rival marca.

En estos últimos dos encuentros ha recibido tres goles y no ha anotado ninguno, las llegadas al área rival son pocas, casi nulas, y aún no se ve por dónde se pueda corregir, pues ha sido una constante desde la primera fecha. Tener jugadores como Adrián Ramos en la delantera, supondría una abundancia de goles, pero el problema viene desde más atrás.

Aún no hay un sistema táctico en donde la elaboración sea eficaz. Está bien que el entrenador no guste de la posesión del balón, pero debe pensar en estrategias para cuando se tenga el balón en los pies. Las transiciones bien ejecutadas, la pelota quieta, los rebotes, entre otros, son algunas que por momentos tratan de usar, pero que aún no se ha definido.

¿Qué dice Guimaraes?

Otro de los errores en los que está cayendo Guimaraes en la elección de la nómina. Aunque en un inicio se le resaltó el no emplear rotaciones y haber encontrado un 11, hay algunas fichas que no le vienen funcionando y las sigue utilizando. Es cierto que la nómina es corta, pero deberá elegir a quién esté en mejor nivel.

Andrade, Hernández, Peña, Quintana y otros más, deberán mejorar su nivel para ser tenidos en cuenta. Son pocos las fechas en las que se podrá trabajar, hay que ir corrigiendo en el camino porque el calendario es apretado y si el equipo quiere un nuevo título, hay que preparase el doble porque hay rivales con mejor nivel.

América en este momento es octavo con 17 puntos y +3 en la diferencia de gol. Son cuatro victorias registradas, dos empates y cinco derrotas. Son diez goles a favor y siete en contra. El promedio de gol por partido es uno de los más bajos de la Liga.