El actual entrenador de América de Cali, Juan Carlos Osorio, es elogiado a más no dar por el periodista Andrés Marocco. En sus últimas intervenciones en ESPN, el comunicado ha dado a entender su férrea postura ante la posibilidad de que este técnico sea el nuevo DT de la Selección Colombia.

Todo comienza por el mal andar de Reinaldo Rueda en el equipo Tricolor, no ha sido el mejor rendimiento y todo tocó fondo tras la última doble fecha de Eliminatorias Rumbo a Catar 2022, donde la Selección Colombia pasó del cuarto al séptimo lugar, quedando lejos de las opciones al menos de repechaje.

Tras ese momento, comenzó el desfile de nombres y por supuesto que Juan Carlos Osorio aparece en la baraja de candidatos para asumir la responsabilidad de la Selección Colombia, para nadie es un secreto que desde siempre este entrenador ha querido hacerse cargo de la Tricolor. Experiencia y preparación no le faltan.

"Osorio es un tipazo, le ha ayudado a mucha gente en este país, a ser mejor persona, a futbolistas que ni siquiera tenían esperanza, él ha regalado su trabajo en muchas partes, le regala cursos a muchas federadiocnes regionales. Osorio tiene un plan de país para la Selección, Osorio es un patriota, muere por Colombia, él no tiene interes en tumbar a Reinaldo Rueda ni es una mala persona, dejen de insinuar... Él no es un oportunista. No más contra Osorio", dijo Andrés Marocco en ESPN.