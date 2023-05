América de Cali tuvo uno de los partidos más flojos del semestre en el empate 0-0 contra el Once Caldas, duelo en el que los 'Diablos Rojos' no pudieron vulnerar a la defensa visitante y recibió una muy mala noticia, con la expulsión del volante Franco Leys, el cual tuvo una fea entrenada que le valió la tarjeta roja.

La acción se dio al minuto 86, cuando Leys trató de hacer una falta para que le sacaran tarjeta amarilla y así completar las cinco y no jugar contra Atlético Bucaramanga, por lo que para los cuadrangulares estaría limpio, pero el mediocampista que ha sido figura con el América se pasó de revoluciones y terminó viendo la roja.

Franco trató de cometerle una falta al defensor del Once, Fainer Torijano, pero la plancha fue más arriba del tobillo del rival, por lo que inicialmente el juez le sacó amarilla, como él lo deseaba, pero tras la revisión del VAR, el volante fue expulsado, por lo que no estará contra Bucaramanga, pero no pudo limpiarse y en los cuadrangulares si llega a recibir una amonestación, sería sancionado por acumulación de amarillas.

La roja ha generado que le estén lloviendo muchas críticas a Leys, debido a que lo tilda de irresponsable y ahora dejar complicado al equipo, es por esto que el jugador le ofreció disculpas a sus compañeros: "Franco habló con el grupo y pidió excusas, ahora deberemos esperar la sanción y darle minutos a los dos jugadores que tenemos en esa posición", contó el técnico Alexandre Guimaraes.

Aquí la expulsión a Franco Leys: