América de Cali, en cabeza de Tulio Gómez, el máximo accionista, adelanta novedades del nuevo estadio para el club rojo. Este parece ser un plan bastante ambicioso de las directivas del equipo, considerado uno de los más grandes del fútbol colombiano. En esta ocasión es el alcalde de la ciudad quien da detalles.

Jorge Iván Ospina, máximo mandatario de Cali, en diálogo con el 'Corrillo de Mao', dio detalles y algunas pistas respecto al nuevo estadio de América. Vale resaltar que en varias intervenciones, Tulio Gómez ha dicho que un grupo de inversionistas han adelantado cosas del proyecto.

Una de las cosas que América parecería tiene adelantada es el predio, que sería vía a Jamundí, por Cañas Gordas. Ante este tema, Jorge Iván Ospina da su concepto y salió en defensa del Pascual Guerrero, sería complejo para la ciudad si el club escarlata abandona la capital del Valle del Cauca.

"Primero, yo quiero decirle a los hinchas de América que no se pongan bravos conmigo por yo querer que el equipo siga en el Pascual Guerrero. Es mi responsabilidad como Alcalde tratar de adherir a los equipos al escenario deportivo, porque este perdería protagonismo y vigencia en la medida en que su principal equipo se vaya del estadio, entonces no quiero que se pongan molestos, es mi responsabilidad como Alcalde hacer todo lo posible para que el equipo no se vaya", dijo Jorge Iván Ospina.