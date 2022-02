No se detiene el mercado de pases en el fútbol colombiano. América de Cali no se queda quieto y busca como sea tres fichajes más para la temporada 2022. Fuentes allegadas al club rojo dicen que indagan con la idea de suplir las bajas que últimamente ha sufrido el equipo por transferencias al exterior.

El primero de ellos fue Kevin Andrade, defensa central que era fundamental para Juan Carlos Osorio que firmó con Platense de Argentina, baja que se sintió en el esquema rojo, a esa se agrega la salida de Pablo Ortiz, quien se unió al FC Midtjylland de Dinamarca, un club protagonista en los últimos años en Europa.

El último en salir fue Emerson Batalla, extremo que también era fundamental para Juan Carlos Osorio y quien se perfilaba como gran socio para Adrián Ramos en esta temporada. Al final, Talleres de Córdoba mejoró la oferta y pudo quedarse con el canterano rojo. Por eso, América tiene que salir nuevamente al mercado.

Según informa Carlos Arturo Arango, las posiciones a reforzar son las mismas que han sentido las bajas, dos defensas donde cabe un posible lateral izquierdo y un extremo. El periodista dice que el volante ofensivo es extranjero y estará llegando en los próximos días a la ciudad de Cali.

"No es uno, no son dos, son tres los que van a llegar al América de Cali. Temprano me confirmaron que el extremo es el extranjero y está cerrado verbalmente. Debe estar estar la próxima semana en Colombia", dijo 'Petiso' Arango, quien también afirma que los otros dos jugadores deberán estar muy pronto bajo las órdenes de Juan Carlos Osorio.