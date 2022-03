Parece que el ciclo de Juan Carlos Osorio en América de Cali llega a su fin y ya se conocen los tres primeros nombres que suenan como reemplazo. La derrota ante Deportes Tolima, por la fecha 13 de la Liga Betplay I-2022, prendió nuevamente las alarmas y la crisis se agudizó.

Es decir, el corto circuito que hay entre Tulio Gómez, dueño del América de Cali, y Juan Carlos Carlos, se siguió rompiendo a tal punto de que hay decisiones de fondo y estaríamos muy cerca de anuncios oficiales ante el tema. Hay un alto pocentaje que indica que el 'Míster' no seguirá al mando de los 'Diablos Rojos'.

Según fuentes de primer grado, América de Cali ya le presentó una propuesta económica a Juan Carlos Osorio para que se haga posible la cláusula de salida, que en este momento es muy alta. Se dice que el equipo le ofrece una opción de pago de tres meses de salario y así hacer posible el trato. El DT tendría dos días para pensarlo.

Ante este panorama, ya se miran las posibilidades para reemplazar a Juan Carlos Osorio en América de Cali, una de las más cercanas es la de un viejo conocido, se trata de Wilmer Cabrera, se podría decir que hay muchas probabilidades para que este crack como jugador en los 90' de la 'Mechita', regrese al Valle del Cauca.

"Existe la nostalgia y el deseo de colaborar, de volver algún día a Colombia, lamentablemente para mí no se me ha dado la posibilidad, no porque no tenga interés, todo lo contrario, seria lindo regresar si hay un proyecto", afirmó en Antena 2, Wilmer Cabrera, el actual técnico de Rio Grande Valley FC de la USL Championship de los Estados Unidos.