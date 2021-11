Emerson Batalla ha sido uno de los juveniles del América de Cali que más se ha destacado a lo largo del semestre. El atacante se refirió a la posible continuidad del técnico Juan Carlos Osorio, de la que aseguró le gustaría se dé.

En una entrevista en el programa ‘El Alargue’ de Caracol Radio, Emerson aseguró que no entiende por qué no se le dan las cosas al equipo, pero resaltó su deseo en que Osorio siga al mando del equipo para el año 2022.

“Siempre tratamos de dar el 100%, no sabemos por qué no se dan las cosas. Me gustaría que el profe continúe, me haría muy feliz. Me ha dado libertad para jugar, como me ha hecho sentir en la cancha, con el profe todo es más fácil”, aseguró el atacante.

Batalla se ha convertido de a poco en uno de los futbolistas de confianza del técnico Juan Carlos, tanto así que suele ser titular, y el jugador le ha respondido al ‘mister’ de buena manera en cada una de sus presentaciones con la camiseta ‘escarlata’.

“Ha sido una segunda mitad muy buena para mí en lo personal, a pesar de que en lo colectivo no hemos logrado lo que queremos. El profe me pide que juegue como entrene, ahí me va muy bien. Es una experiencia muy bonita, es un profesor mundialista, me he sentido muy bien a su lado”.

Emerson se postula como uno de los candidatos para ser inicialista en el juego definitivo y en donde América buscará conseguir la clasificación ante el Deportivo Pereira por la última fecha del campeonato colombiano.