Carlos Antonio Vélez, voz autorizada del fútbol colombiano, confesó cuál es el equipo del fútbol colombiano al que sí le ve futuro y le augura un buen caminar en un corto plazo en la Liga Colombiana. El periodista, de los más polémicos de Colombia, llegó a esas conclusiones tras el empate de América ante Santa Fe, por la quinta fecha del actual torneo.

Fue claro en su análisis y dijo la razón por la que le ve futuro. Sí, se trata de América de Cali, dirigido por Alexandre Guimaraes. Tras el empate 1-1, en El Campín, Carlos Antonio Vélez fue claro y tajante al decir que le prevé grandes resultados. Actualmente, 'La Mechita' no encuentra el camino y deberá remontar para meterse en la pelea.

"Yo sé que el hincha de América de Cali sufre, 3 partidos jugados y 3 empatados, son más los que se empatan que los que se ganan, pero también son más los que se empatan que los que se pierden. A mí me toca hablar del juego y me gustó lo de anoche. Todavía no han mapeado el equipo, está en construcción, son los que menos han jugado", dijo Carlos Antonio Vélez.