Una gran controversia se ha generado por la lesión del futbolista del América de Cali, Iago Falque, debido a que en la jugada con el lateral de Atlético Nacional, Andrés Salazar, el árbitro Wander Mosquera Mena, no expulsó al jugador del 'verde', hecho que fue muy reclamado por parte del club 'escarlata', desde los hinchas, dirigencia, cuerpo técnico y jugadores.

Muchos aficionados de los 'Diablos Rojos' han asegurado que la actuación de Salazar fue apropósito y quiso lesionar a Falque, afirmación que el joven lateral de Nacional salió a desmentir y aseguró que fue un hecho fortuito que se dio en el partido, pero nunca quiso lesionar a su colega.

Sobre el tema también habló Iago, el cual salió el defensa de Andrés, asegurando que no cree que lo hubiera hecho con la intención de lesionarlo, sino que fue algo que pasó y se da en el fútbol: "Es un chico joven, fue involuntaria, no hay maldad, no creo aparte que entre colegas de trabajo haya ninguna maldad. Es joven y yo creo que es una acción completamente fortuita", dijo el español.

Además, Falque también muy conmovido, lamentó que se haya dado esa lesión cuando vivía uno de los mejores momentos desde que llegó al América: "Cuando tuvimos el impacto ya supimos que había pasado algo raro. Me hacen las pruebas y se confirma la fractura… triste, pero bueno, es así. Ahora hay que pensar en recuperar y que la operación salga bien. Es la primera vez que pasó por quirófano, pero ya está, toca así, seguramente en el momento que más estaba disfrutando desde que llegué".

Aquí el video con las palabras de Falque: