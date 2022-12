Andrés Andrade tuvo una polémica salida de Atlético Nacional, la cual generó opiniones divididas en los aficionados del club 'verde', pero el jugador ya está en búsqueda de un nuevo club para el 2023.

Al futbolista se le ha vinculado con el América de Cali, pero hasta el momento no se ha dado su contratación y otros clubes han mostrado un interés sobre él, como el Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Sobre el tema habló Andrés Andrade, papá, el cual no ocultó su deseo de que su hijo juegue en la 'mecha' y casi que imploró al dueño del equipo, Tulio Gómez, que lo llame para acordar la vinculación del jugador.

"La primera oferta que obtuve yo cuando hablé con el dueño del equipo y la que más me gustó para tenerlo a él aquí en Cali fue con América, pero hasta ahora no se ha concretado nada. De ahí para allá las opciones son Medellín, Tolima, Rionegro, pero la que más me gusta es la del América y no hay nada concreto", dijo inicialmente el 'Rifle', en el 'Corrillo de Mao'.

Y después agregó: "Hay que hablar. En este momento él es dueño de Andrés Felipe Andrade y por eso nosotros queríamos venir al América. No se ha podido llegar a un acuerdo económico con él, pero yo creo con una llamada de don Tulio Gómez nos ponemos de acuerdo, nosotros queremos llegar al América. Nosotros necesitamos que don Tulio nos diga, vengan y nada más", expresó Andrade.