América de Cali vive un momento envidiable en la Liga Colombiana, está en el grupo de los 8, está invicto, tiene un partido menos que, de ganarlo, se metería segundo y se acercaría al primer objetivo del semestre que es clasificar a los cuadrangulares.

El conjunto ‘escarlata’ viene de ganarle a Atlético Bucaramanga en condición de visitante y romper con una racha de más de cinco meses sin ganar fuera de casa. La ‘mecha’ no perdonó al ‘leopardo’, pegó en momentos clave y ganó 0-2 con goles de Marlon Torres y Carlos Sierra.

En Bolavip hicimos un análisis del equipo vallecaucano y, en cinco razones, explicamos el buen momento de América de Cali que ya se ubica quinto con 14 unidades y +5 en la diferencia de gol con tres victorias, cinco empates y cero derrotas.

Entrenador

Una de las razones principales que explican el presente ‘escarlata’, pasa por Alexandre Guimaraes. El entrenador, que ya fue campeón con el club, llegó para darle esperanza a un barco que se hundía poco a poco y en el que nadie confiaba.

Desde su llegada, el equipo fue de menos a más, al principio todos pensaban que iba a pasar lo mismo que con Juan Carlos Osorio, pero de a poco el grupo se fue adaptando a su idea de juego, que no gusta en algunos casos, pero que ha sido efectivo desde el resultado.

Además, consiguió algo que es fundamental en un equipo grande, volvió a acercar al hincha, le generó confianza y lo llenó de ilusión para lo que viene.

Solidez defensiva

Este ha sido un punto clave en los resultados obtenidos durante las ocho fechas jugadas. Una de las mayores falencias el semestre pasado fue la parte posterior. Las grandes críticas para Osorio, e incluso para Guimaraes, fueron en esta zona.

Esta temporada se le dio prioridad a la defensa, sacar el arco en cero es crucial paraeste cuerpo técnico. No solo ha sido un trabajo para Marlos Torres, John García y Joel Graterol, sino para los del frente de ataque que se convirtieron en los primeros defensas.

Confianza

Sin lugar a dudas, este es un punto relevante para cualquier equipo exitoso. A pesar de que América tiene una nómina corta, los jugadores que están, se creyeron el cuento y le han respondido a Guimaraes de la mejor manera. La falta de confianza les pasó factura en campeonatos anteriores, este semestre se ha visto otra cara y se refleja en el nivel individual y colectivo.

Nivel individual

En América hay varios puntos altos y esto es producto de varios factores. La confianza, el trabajo arduo y la función del entrenador sobre el jugador. Este campeonato se ha visto como jugadores que no pudieron brillar en el pasado con anteriores técnicos, hoy son las grandes figuras. Uno de los casos más notorios es el de Carlos Sierra, el dueño del medio campo, el del equilibrio y el protagonista de varios golazos que han dado puntos.

Por otra parte, está Marlon Torres, no solo en la parte defensiva donde ha sido una muralla, sino que también en el frente de ataque, donde ha aportado goles cruciales. También está Juan Portilla, Alejandro Quintana, Nicolás Giraldo, John García, entre otros.

Variantes tácticas

Por último y no menos importante está el estilo de juego de este equipo. Puede que a muchos no les guste o que no sea el más vistoso, pero hasta ahora ha sido efectivo. Para algunos es defensivo, para otros es demasiado táctico, lo cierto es que le ha funcionado a Guimaraes.

Esperar atrás y contraatacar en momentos puntuales es una de las variantes de este América. También, cuando se puede y el rival lo permite, se busca tener la posesión del balón.