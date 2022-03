El técnico Juan Carlos Osorio se llevó todas las miradas tras la eliminación del América de Cali de la Copa Conmebol Sudamericana en manos del Independiente Medellín, especialmente por el escandaloso momento cuando pisó a un jugador rival cuando estaba en el cesped.

Pues sobre la actuación de Osorio habló el técnico del DIM, Julio Comesaña, que lamentó lo hecho por su colega y hasta se tomó el atrevimiento con mucho respeto de aconsejarlo para que visite un especialista para que lo ayude.

“Yo creo que Osorio no está bien, tiene que revisar sus comportamientos, porque me da la sensación que tendrá que visitar un especialista, no sé si es el estrés de fútbol o las dificultades que ha tenido'', dijo Julio en una entrevista realizada en el programa ‘Primer Toque’ del canal Win Sports.

Además, Comesaña afirmó que vio al ‘Míster’ con gesto muy feos hacia los jugadores del Medellín. También resaltó que afortunadamente el pisón fue a un jugador joven, ya que seguramente si se lo hace a uno de los mayores le hubieran dado un golpe.

“A veces uno no se da cuenta de que se va enfermando. Yo lo vi con algunos gestos hacia los jugadores que no corresponde. Tuvo la suerte de que Mosquera es un chico de 20 años muy tranquilo porque si se lo hace a un mayor no me hubiera extrañado que le den un golpe y sea un desastre lo que pase ahí. Juan tiene que recapacitar, él es un hombre con educación, un entrenador importante, no puede hacer lo que hizo porque lo hizo a propósito”, indicó Comesaña.