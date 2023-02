El portero Diego Novoa ha sido blanco de críticas en los últimos días, debido al error que tuvo en el partido ante Equidad, que le costó un gol y posterior empate del cuadro bogotano, por el que algunos hinchas piden contratar otro arquero.

Novoa ha tenido buenas presentaciones con los 'Diablos Rojos', pero muchos aficionados americanos no están completamente convencidos con su nivel, pero el golero salió a defenderse y dar un claro mensaje sobre lo que busca en el equipo.

En una entrevista para el programa 'Zona Libre de Humo', Diego aseguró que no se dejará caer y, por el contrario, se levantará con trabajo para mejorar: "Hay 2 opciones en este momento muy claras, Una: o soy un cobarde y doy un paso al costado, y digo no puedo, o levanto la cabeza, trabajo más duro y demuestro por qué estoy acá, y créame que de cobarde no tengo nada".

Además, el portero aseguró que su intención es poder ser campeón con la camiseta del América, pero también poder ganarse el cariño de los hinchas, por eso se quedará en el equipo.

"Quiero ser campeón, quiero quedarme acá y vivir para ello, con mi profesionalismo lo voy a lograr, y voy a lograr esa conexión entre la hinchada y yo", sentenció Novoa.