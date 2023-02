América de Cali es el líder de la Liga Colombiana en 5 fechas disputadas, teniendo unos muy buenos rendimientos en varios de sus futbolistas, uno de ellos Carlos Darwin Quintero, el cual tiene encantado a los hinchas con el gran nivel que ha mostrado.

El 'Científico del gol', se ha mostrado muy aplomado en las declaraciones que ha dado, cosa que se repitió en la última entrevista que dio para el 'Gol Caracol', allí se mostró contento por lo que ha mostrado el equipo, pero recalcó que aún no se ha ganado nada, por lo que pide mucha mesura.

"He sido muy claro en las veces que lo he dicho, tenemos objetivos claros, pero eso está en la interna de nosotros. Creo que somos un equipo que está haciendo las cosas bien, sabiendo que tenemos que ir paso a paso, partido a partido. Si bien se han dado las cosas y hoy estamos en una buena posición, aún no se ha ganado nada ni logrado el objetivo que es clasificar entre los ocho", dijo Darwin.

Además, el delantero se refirió a Adrián Ramos, que es otro de los jugadores experimentados del América, pero además capitán e ídolo de la institución, el cual volvió a jugar en el duelo ante el DIM, y del que confesó se hablan mucho sobre lo importante es el trabajo en equipo y no las individualidades.

"Desde que llegué Adrián Ramos ha sido uno de los que me ha hablado mucho, confiado en lo que puedo hacer. Acá no es de individuales, porque si no se ponen al servicio del equipo lo que importa es lo colectivo y no lo individual", expresó Quintero.