Dayro Moreno contó con tristeza por qué no llegó al América de Cali

Una de las grandes novelas que tuvo el mercado de pases del fútbol colombiano en el 2022 fue el posible fichaje del delantero Dayro Moreno al América de Cali, negociación que no se terminó dando.

El atacante finalmente terminó yendo al Atlético Bucaramanga, situación que molestó a la afición ‘escarlata’, ya que muchos tenían la ilusión de ver a Moreno con la camiseta del equipo ‘rojo’ del Valle del Cauca.

Pues Dayro también no ocultó su frustración y contó detalles de por qué no se terminó dando su llegada al América, en medio de su desazón por no haber cumplido un sueño.

“Estaba todo prácticamente listo para ir a América. Hablaron conmigo y con mi empresario, hubo varias reuniones y llamadas. Tenía el sueño de jugar en América, porque es un equipo grande con historia. Pero bueno, por cosas del fútbol y de Dios, no se dio la posibilidad de llegar a América. Gracias a Dios el Bucaramanga me dio la oportunidad, ahora dejarlo todo por la camiseta del Bucaramanga”, dijo Moreno en una entrevista al programa ‘El Vbar’ de la emisora Caracol Radio.

Aquí las palabras de Dayro Moreno contando por qué no se dio su llegada al América: