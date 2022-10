América de Cali tiene complicada su clasificación a los cuadrangulares tras el empate en condición de local ante Jaguares de Córdoba 1-1, tema que tiene muy preocupados a sus hinchas.

En la previa al duelo contra los 'felinos cordobeses' el mayor accionista del club, Tulio Gómez, habló sobre si está en peligro la continuidad del técnico Alexandre Guimaraes, en donde no le cerró la puerta a una salida, teniendo en cuenta lo que podría pasar en caso de no clasificar.

"Hasta que no estemos adentro no hay nada escrito, no podemos aflojar ni perder un partido más. No estar dentro de los ocho es un fracaso. Vamos a ver cuando termine el torneo evaluaremos, es prematuro decir quién sale, quién entra y quién se queda. Terminado el torneo hacemos un balance", afirmó Gómez en una entrevista para Caracol Radio.

De esta manera, la presión aumenta para 'Guima', debido a que no clasificar a la fase final del campeonato, podría apresurar su salida del cuadro 'escarlata'.

El próximo partido del América y que está obligado a ganar, será ante Alianza Petrolera, el lunes 7:40 PM, de este lunes 17 de octubre.