Tulio Gómez es el mayor accionista del América de Cali, en donde genera opiniones divididas en los hinchas, ya que muchos apoyan su gestión, pero otros le cuestionan que en las últimas temporadas no refuerza el equipo lo suficiente para ser protagonista del campeonato.

El dirigente deportivo ha estado en boca de muchos en los últimos días, porque se rumora que podría lanzarse al mundo de la política, como candidato a la alcaldía de la ciudad de Cali.

Sobre el tema habló Tulio en una entrevista para el programa ‘Supercombo del Deporte’ de la emisora RCN Radio Cali, en donde reveló algunos detalles de lo que podría ser su candidatura.

Inicialmente, Gómez aseguró que aún no lo ha decidido, pero la idea sí está, especialmente porque unos amigos de él, que también son empresarios, le han pedido que lance como candidato.

"No sé si me lanzó o no porque la política es muy jodida. Si uno en el fútbol se llena de enemigos, en la política es peor. Esperemos a ver qué pasa", expresó el directivo del club 'escarlata'.

Pero a pesar de que no se ha decidido, Tulio ya piensa en lo que serían algunas de sus propuestas para la ciudadanía caleña.

"Lo primero es que haya seguridad, que a la gente no le dé miedo salir a la calle porque la van a atracar. Segundo, limpieza y aseo. La malla vial hay que arreglarla y ponerla bien linda. Hay que mejorar la movilidad, el problema del transporte público hay que solucionarlo. Que una persona que vaya a su trabajo no se demore horas hasta llegar, que se demore 15 o 20 minutos. Y, sobre todo, cuidar los ingresos, cuidar la platica. Coger los ingresos e invertirlos, pero bien invertidos", dijo Gómez.

En caso de decidirse a ser candidato, Tulio indicó que lo haría por medio de firmas, "para no irme amarrado a ningún político".

Aquí las palabras de Tulio Gómez: