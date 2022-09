El fútbol colombiano se conmovió en el año 2021 con la noticia sobre la detención y posterior envío a la cárcel de la leyenda del América de Cali, Anthony de Ávila, el cual aún se encuentra encerrado en una prisión de Italia.

En los últimos días, la esposa del 'Pipa', Lyda Valenzuela, dio una entrevista para el diario El País de Cali, en donde contó detalles de lo que está viviendo el exfutbolista y lo difícil que ha sido para la familia poder pagarle el abogado.

Lyda aseguró que para ella ha sido una situación muy difícil y que ha sido el mismo Anthony el que le ha dado ánimo y le ha asegurado que todo va a salir bien. Además, pide que la ayuden, ya que muchas personas que aseguraron les iban a dar una mano, no lo han hecho.

"Me cansé de tocar puertas, de pedirle ayuda a mucha gente, exjugadores que compartieron con Ánthony, directivos, entrenadores, hinchas, políticos… dijeron que nos iban a ayudar, pero nunca más aparecieron. Otros ni contestan el teléfono. Me siento sola. Ese amor que le profesaban a Ánthony cuando era jugador y después de su retiro, no lo veo; pero Dios sabe cómo hace sus cosas", afirmó Valenzuela.

La mujer, también reveló que junto a la familia han tenido que vender propiedades para poder pagar la defensa del 'Pitufo' en Italia.

"Nos tocó reunirnos la familia en Santa Marta y hemos tenido que vender propiedades para reunir parte de lo que cobra la defensa de Ánthony… aún falta, pero no tenemos de dónde sacar más", dijo Lyda.