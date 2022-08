Este jugador de América de Cali muestra su frustración por haber sido rechazado en Atlético Nacional. Actualmente, está a préstamo en el equipo rojo y fue figura en el más reciente juego contra Águilas Doradas, en donde 'La Mechita' ganó 2-0 en el Pascual Guerrero. Estamos hablando de Gianfranco Peña.

Parece que es un jugador fundamental para Alexandre Guimaraes, su capacidad en el ataque le ha caído bien a América de Cali en este comienzo de Liga Colombiana II-2022. Junto a Adrián Ramos y Alejandro Quintana, Gianfranco Peña promete ser vital para el equipo rojo en la búsqueda del título.

A comienzos del año 2022, Gianfranco Peña llegó a América de Cali proveniente de Valleudpar FC, en la segunda división, firmó un préstamo a un año con América de Cali, ya que sus derechos pertenecen a Atlético Nacional. Pese a la negociación, tuvo una delicada lesión de tobillo que lo ausentó el primer semestre.

"Soy de Jamundí, Valle. Mi carrera empieza aquí en el Valle con una escuela, ahí jugué hasta 2016 donde hice un buen papel en el Torneo las Américas, ahí me llevó Nacional, estuve en Valledupar a préstamo por un convenio que había entre ambos y después ya América me busca para poder venir aquí", dijo Gianfranco Peña en diálogo con 'El Corrillo de Mao'.

"Yo pertenezco a Atlético Nacional, estuve con varios jugadores en Valledupar, digamos reconocidos, como Kevin Mier, Nelson Palacio, Andrés Perea. Mi primer objetivo al ir al Valledupar, era poder destacar y trabajar para poder ganarme un puesto en Nacional, pero de ahí no me llamaron... No sé qué pasó, creo que prefirieron ir a buscar un delantero más experimentado... Pues es entendible", agregó Peña.