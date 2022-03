El entrenador Juan Carlos Osorio da las razones que lo motivan a seguir en América de Cali. El técnico ha tenido unos días de atlo nivel y parece que volvió la confianza en su proyecto. El clásico que ganó con nueve jugadores ante Deportivo Cali y el triunfo contra Once Caldas, le permitieron sumar seis puntos para el respiro de los hinchas.

Actualmente, Juan Carlos Osorio es uno de los entrenadores más preparados en Colombia y también de los más polémicos, en semanas anteriores, su nombre cogió fuerza en la Selección Colombia, situación que lo puso en el ojo del huracán, pues muchos son su adeptos y defensores y otros lo rechazan con contundencia en la Tricolor.

Tras esto, apareció la oferta de un club mexicano, se traba del poderoso América de México, uno de los clubes considerado gigante en América Latina, además de tener un gran poderío económico en la Liga MX. Comenzaron los rumores de la salida de Juan Carlos Osorio dejando a un lado al América de Cali.

En medio de los rumores y del buen momento en el club, el mismo Juan Carlos Osorio se encargó de rechazar la oferta del gigante mexicano y dio las razones. Las cosas se le complican a 'las Águilas', que siguen buscando alternativas para reemplazar a Santiago Solari en la dirección técnica.

Osorio rechaza oferta de México y se centra en América de Cali

“Siempre trato de ser muy coherente en mi manera de trabajar, entonces, cuando un club o una selección se nos acerca, normalmente lo mínimo que hago es aceptar un diálogo y entender cuál es el proyecto deportivo. A partir de ahí digo si estoy interesado o no y si estoy disponible o no“.

“Han llegado afortunadamente; y muy buenas ofertas, pero cuando yo tomé la decisión de quedarme en Colombia, la tomé no solamente por razones deportivas, sino también familiares. Mis padres todavía están vivos y los quiero disfrutar, vivir en Colombia es extraordinario y pertenecer a un proyecto como América es muy importante. Estoy feliz y no he pensando en abandonar el proyecto“.

“Trato de que todos los días nos comprometamos más, jugadores nosotros y el entorno del equipo. Testimonio de eso están los profesionales que yo he invitado a trabajar conmigo para que los jugadores puedan tener un ambiente que les permita dar su 100%“.