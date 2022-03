Wilmer Cabrera tiene una gran relación con el América de Cali, esto gracias a su pasado como jugador con el club vallecaucano, es por esto que el ahora entrenador no ocultó el deseo de poder dirigir al equipo que lleva en el corazón.

En una entrevista realizada por la emisora Antena 2 Cali, Cabrera fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a la ‘Mecha’ en algún momento, algo que desea siempre y cuando se cumpla y se planee un proyecto deportivo.

"Existe la nostalgia y el deseo de colaborar, de volver algún día a Colombia, lamentablemente para mí no se me ha dado la posibilidad, no porque no tenga interés, todo lo contrario, seria lindo regresar si hay un proyecto", afirmó el actual técnico de Rio Grande Valley FC de la USL Championship de los Estados Unidos.

Y es Cabrera se ha hecho un nombre en la MLS, dirigiendo importantes equipos como Chicago Fire y Montreal Impact, además de ser el DT en su momento de la Selección de Estados Unidos sub-17.

Por el momento Juan Carlos Osorio seguirá siendo el técnico del América de Cali, y hasta que no se dé su salida, lo cual parece difícil, no se ve clara la llegada de un nuevo entrenador para los ‘Diablos Rojos’.

Aquí las palabras de Wilmer Cabrera hablando de su deseo de dirigir al América: