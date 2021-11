El volante colombiano Marino Hinestroza deja Palmeiras tras dos años de préstamo y regresa al América de Cali para reforzar al equipo de cara a la temporada 2022. El jugador llega en un momento clave, ya que el equipo rojo necesita de una inyección de talento para buscar un nuevo título en el FPC.

En días pasados, el máximo accionista del América, Tulio Gómez, confirmó que Marino Hinestroza regresará al equipo luego de dos años en el fútbol brasileño. El jugador se unirá de manera inmediata a la disciplina del club rojo. Durante ese tiempo, el volante ofensivo tuvo un buen rendimiento, lo que tuvo cerca la ejecución de la opción de compra.

"Solo pasaba por aquí para despedirme de ustedes. Solo tengo palabras de gratitud por todo lo que ustedes hicieron por mí en estos dos años, me despido de los compañeros y el cuerpo técnico por el respeto que me mostraron desde que llegue aquí y me ayudaron dentro y fuera de la cancha. Agradezco a las directivas porqué me ayudaron a cumplir un sueño de mi carrera, vestir esta gran camiseta del equipo más ganador de Brasil", dijo Marino Hinestroza en Instagram.

"Solo tengo palabras de agradecimiento, a mis compañeros les deseo muchos éxitos en los próximos torneos y que sigan dándole alegrías a la hinchada. Me despido de todos los palmeirenses, quedo muy agradecido por todo el cariño que me dieron estos dos años", compartió el futbolista de 20 años.

Este jugador se une a una gran camada de canteranos, comenzando por Pablo Ortiz, Luis Sánchez, Emerson Batalla y Carlos Cortés Barreiro, además de Deinner Quiñones, Gustavo Torres y el capitán Adrián Ramos.